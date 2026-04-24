Песков: Россия придает большое значение работе в рамках G20
Россия по-прежнему придает большое значение работе в рамках «Большой двадцатки» (G20). Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, поехать на мероприятие может как российский лидер Владимир Путин, так и другой представитель России.
«Тем более что...с учётом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить», - цитирует представителя Кремля RT.
Ранее Песков заявил, что решение по формату участия России в саммите G20, который пройдёт в США в декабре, пока не принималось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%
- «Всё ради бабла!»: Юрий Лоза разоблачил все теории заговора
- Песков: Россия умеет минимизировать последствия санкций
- Глава РСПП назвал уровень ключевой ставки для восстановления инвестиций
- Экс-министр Нечаев раскрыл, что поможет вывести российскую экономику из «болота»
- Оазис спокойствия: Лукашенко создает криптозону для россиян
- В Госдуме объяснили отсутствие ударов «Буревестником» и «Орешником» по Украине
- Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «193 на 193»
- Сексолог назвала идеальным союз «милф» и зумеров