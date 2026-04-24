Песков: Россия придает большое значение работе в рамках G20

Россия по-прежнему придает большое значение работе в рамках «Большой двадцатки» (G20). Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поехать на мероприятие может как российский лидер Владимир Путин, так и другой представитель России.

«Тем более что...с учётом тех кризисов, которые сейчас нарастают и зарождаются, к моменту проведения саммита будет много о чем говорить», - цитирует представителя Кремля RT.

Ранее Песков заявил, что решение по формату участия России в саммите G20, который пройдёт в США в декабре, пока не принималось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

