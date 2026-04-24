«Всё ради бабла!»: Юрий Лоза разоблачил все теории заговора
Коронавирус был большой финансовой аферой, уверенно заявил в интервью НСН Юрий Лоза, указав на змеиный яд авторам теорий о пользе и вреде.
Миром управляют деньги, что разоблачает многочисленные теории заговора, объяснил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Согласно опросу общества «Знание», более половины россиян верят хотя бы в одну теорию заговора. Так, 66% респондентов уверены, что коронавирус был создан в лаборатории, 41% верит в тайное мировое правительство, а 5%, в число которых входит и Лоза, считают, что Земля плоская. Певец согласился с искусственной природой коронавируса, но назвал это не заговором, а жаждой «бабла».
«Неужели вы называете теорией заговора то, что произошло с коронавирусом? Уже сто раз во всех журналах написали, что это действительно была большая афера для того, чтобы заработать бабла. Никакая это не теория заговора. Все эти прививки были сделаны только для того, чтобы заработать бабла. Мировое правительство? Финансы управляют миром. Каждый день мы видим подтверждения, что политика подчиняется экономике, а экономика подчиняется людям, которые ей управляют. Теории заговора здесь ни при чем», - подчеркнул Лоза.
При этом он отметил, что на свете нет ничего абсолютно вредного или абсолютно полезного, и привел в пример змеиный яд, который и убивает, и лечит.
Юрий Лоза ранее заявил «Радиоточке НСН», что в плоскую Землю верили Аристотель, Платон и Сократу, но их не осмеливаются называть «дурачками».
