Оазис спокойствия: Лукашенко создает криптозону для россиян
Минск вводит правильные меры по обороту криптовалют, заявил НСН Юрий Припачкин, а Валерий Корнеев нашел в легализации пользу для государства.
Инициатива президента Белоруссии Александра Лукашенко разрешить деятельность криптобанков направлена на привлечение дополнительных доходов в экономику, рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с НСН.
Белоруссия официально разрешит криптобанкам проводить операции на территории страны и использовать 26 валют в обороте. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров. Его слова приводит агентство БелТА. Корнеев усмотрел в этом возможности для роста экономики страны.
«Инициатива Лукашенко направлена на то, чтобы всем было возможно заниматься в легальном поле торговлей на этих финансовых рынках. В свое время, рост экономики Армении в 2022 году составил 13% за счет релокантов из России. Сейчас, на какое-то время, Александр Григорьевич хочет сделать так, чтобы люди, которые чувствуют себя ущемленными в России и сопредельных странах, переместились в Белоруссию, в оазис криптовалютного спокойствия. Эти перемены могут привлечь инвесторов со всего мира. В первую очередь кого-то из соседей — Прибалтику, Польшу, балканские страны. Но и дальнее зарубежье может быть заинтересовано в проведении операций на территории страны. Например, китайские бизнесмены или даже американские. Минск создает своеобразную свободную криптозону. А она, в свою очередь, помогла бы экономике и поддерживала бы ее», — отметил он.
В свою очередь, президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Юрий Припачкин указал в эфире НСН, что новый закон поможет российскому бизнесу.
«Там гораздо более продуманное законодательство, чем наше. Оно разрешающе-контролирующее, а у нас контролирующе-запретительное. Белорусы работают на мировом рынке и реализуют свои проекты. Поэтому туда перетечет существенная часть российского бизнеса, кто работает с криптовалютами. Это рассчитано именно на нас, а не на каких-то иностранцев. Белоруссия становится таким нашим хабом и выходом на другие рынки», — указал он.
Ранее Припачкин объяснил НСН, почему России нужна криптовалюта.
Горячие новости
