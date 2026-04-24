Он отметил, что в настоящее время идёт широкомасштабное наступление российских войск. По словам депутата, ВСУ «получат по полной» после того, как будут окончательно выдавлены из ДНР и из Запорожской области, в том числе современным оружием.

Колесник добавил, что Украине выгоднее составить мирный договор, в противном случае «они узнают, какое оружие у нас есть».

«Лучше бы им не знать... Это и «Орешник», и «Буревестник», про который все время спрашивают, почему мы его не применяем», — указал парламентарий.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетный комплекс «Орешник» - это очень важный вид оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

