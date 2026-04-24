«Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%

Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она отметила, что для возвращения на спутник Земли «человечеству потребовалось 50 лет».

«Мы тоже вернемся к инфляции 4%... И я уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее», - сказала Набиуллина.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 7 по 13 апреля недельная инфляция в России замедлилась до нуля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
