«Быстрее, чем на Луну»: Набиуллина рассказала, когда инфляция в РФ вернется к 4%
24 апреля 202617:01
Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Она отметила, что для возвращения на спутник Земли «человечеству потребовалось 50 лет».
«Мы тоже вернемся к инфляции 4%... И я уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее», - сказала Набиуллина.
Ранее Росстат сообщил, что в период с 7 по 13 апреля недельная инфляция в России замедлилась до нуля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
