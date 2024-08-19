«Страховка для бомбил?»: Новые правила для таксистов назвали «пшиком»
Выполнение закона о полисе ОСГОП для таксистов будет контролировать только Москва, а в саранской глубинке хватает проблем и без «серой зоны» водителей, сказал в эфире НСН Олег Амосов.
Новые требования для таксистов, которые заработают в России с 1 сентября, будут выполняться только в Москве, заявил в интервью НСН глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
До начала осени таксистам следует оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и иметь разрешение на работу. При этом в отрасли опасаются, что большинство таксистов не сможет выполнить эти требования, и просят отложить вступление соответствующего закона в силу.
«На данный момент в России получено порядка 435 тысяч разрешений на вид деятельности по перевозке пассажиров и багажа на такси, при этом у нас 2,5 млн постоянно работающих таксистов. Таким образом, на сегодня меньше пятой части зарегистрировали свою деятельность по всем правилам. Пока агрегаторы дают заказы нелегальным таксистам, бомбилам, они не будут делать этот ОСГОП, это очередной фарс и пшик, который не будет работать. На сегодняшний день только в двух регионах – Москва и Московская область - с этим все налажено и есть постоянный контроль такси. Даже если взять Питер, мы столкнемся с тем, что 30-40% таксистов в «серой зоне», у них нет разрешений, а по Ленинградской области это 60-70%. Скорее всего, этот закон начнет работать только в одном регионе, в Москве», - сказал Амосов.
По его словам, в регионах просто некому контролировать выполнение этого закона.
«Это надо, чтобы где-нибудь в саранской глубинке местная администрация решила взяться за таксистов, но у них гораздо больше других проблем, не до такси. У них там автобусов не хватает, они разваливаются и ездить не на чем, дороги разбиты а в садиках крыша течет. Там на весь провинциальный город один или два транспортных инспектора, они что ли должны это контролировать? ГИБДД и так сократили... Мы принимаем очередной закон, а инструмент контроля где? Москва говорит, что у нас сейчас чуть ли не 200 тысяч машин, все рекорды побили. Это же происходит по всей стране, но общее количество разрешений падает, например, в прошлом году - более чем на 40 тысяч. Получается, что даже те, кто был легализован, уходят в "серую зону". Никакой страховки они делать не будут» - заключил собеседник НСН.
Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что аттестацию на знание правил работы в этой сфере пройдут не больше 10% таксистов. По его словам, это связано с незнанием языка, географии и правил дорожного движения.
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