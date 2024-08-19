«Страховка для бомбил?»: Новые правила для таксистов назвали «пшиком»

Новые требования для таксистов, которые заработают в России с 1 сентября, будут выполняться только в Москве, заявил в интервью НСН глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

До начала осени таксистам следует оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и иметь разрешение на работу. При этом в отрасли опасаются, что большинство таксистов не сможет выполнить эти требования, и просят отложить вступление соответствующего закона в силу.