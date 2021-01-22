Алексей Венедиктов обвинил ТАСС в публикации фейков
Главный редактор «Эхо Москвы» в эфире НСН обвинил агентство ТАСС в публикации непроверенной информации после сообщения о лишении радиостанции лицензии.
Радиостанцию «Эхо Москвы» могут лишить лицензии за публикацию призывов к насилию, передает агентство ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах. Такие сообщения звучат на фоне обещания Роскомнадзора привлекать к ответственности некоторые интернет-ресурсы за призывы несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире НСН назвал публикацию ТАСС фейком.
«Мы не получали никакой информации, предупреждения, уговаривания, увещевания, замечания, угроз ни от Роскомнадзора, ни от Генпрокуратуры, ни от МВД. Даже от ФСБ и Службы внешней разведки ничего не получали. Никаких письменных или устных замечаний к работе «Эха Москвы» у правоохранительных органов не было. Поэтому сообщение ТАСС – это фейк», - отметил он.
Ранее Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (включен в список иностранных агентов) Любовь Соболь на 250 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Речь идет о призывах приходить на несанкционированную акцию в Москве.
МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекать». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.
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