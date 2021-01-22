Песков заявил о праве вузов отчислять студентов за участие в митингах
Руководство вузов может по-разному расценивать участие студентов в политических акциях, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что свою позицию может сформулировать министерство образования.
Ранее в СпбГУ заявили, что студенты за административные правонарушения в ходе митингов может грозить отчисление.
Ранее МВД предупредило, что будет «незамедлительно реагировать на правонарушения» и «немедленно пресекаться». Нарушителей привлекут к ответственности, предусмотренной законом.
В минувшее воскресенье после прилета в Россию из Германии был арестован российский оппозиционер Алексей Навальный, его сторонников призвали выйти на акцию в его поддержку.
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