«Это чушь собачья». Ямбург раскритиковал идею о новых предметах в школьной программе
Дополнительные предметы уже присутствуют в курсах «обществознания» и «естествознания», сказал НСН заслуженный учитель России.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал идею о расширении количества школьных предметов за счет психологии, эмоционального интеллекта и ряда других предметов.
Ранее стало известно, что российские учителя хотят добавить в школьную программу такие предметы, как психология, финансовая и цифровая грамотность, инновационные технологии и эмоциональный интеллект. Соответствующее исследование представила международная образовательная компания.
«Я не поддерживаю это мнение. Я даже думаю, что это не учителя, а навязывают всякие структуры, которые хотят объяснить нам, как и чему учить, хотя сами в школе не работали. Бесконечное расширение программы невозможно. Голова ребенка не переварит все это экстенсивно. За счет чего это вводить? За счет математики, чтобы не могли ничего решать? За счет русского языка? Это не выход, а выходом является интеграция. Это могут быть курсы или факультативы. Есть предмет «обществознание», где все это уже присутствует не как отдельные предметы. То же самое – есть «естествознание», где экологические вещи обсуждаются. В том или ином виде в нормальных школах это есть, а пусть бесконечного расширения – это путь в никуда», - считает Ямбург.
При этом, по его мнению, есть смысл перейти к гибкой модели образования с акцентом на профильные предметы.
«Есть базовые вещи – литература, история, математика, география, физика, химия. Но есть два обстоятельства. Во-первых, не нужно, если есть проблемы с налогами и сборами, вводить отдельный курс по налогам и сборам, а если плохо с экологией вводить отдельный курс по дифференциации мусора. Это чушь собачья. А второе, это должна быть гибкая модель содержания образования. Грубо говоря, если вы будете поступать на филологический факультет, вам не нужна повышенная физика или математика. В этой ситуации сейчас есть возможность вводить естествознание, где эти предметы присутствуют, где о них получают представление, но больше углубляются в то, что необходимо», - заключил собеседник НСН.
Более 70% российских учителей считают нынешнюю систему школьного образования устаревшей, пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование международной образовательной компании «ЯКласс».
Почти четверть учителей (23%) назвали психологию главным предметом, который необходимо добавить в школьную программу. 18% респондентов указали финансовая грамотность, 17% - инновационные технологии. По 13% опрошенных хотели бы добавить в школьную программу цифровую грамотность и эмоциональный интеллект.
Ранее депутат Госдумы, член комитет по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева на пресс-конференции в НСН назвала серьезной проблемой попытку внедрить в школы уроки сексуального просвещения.
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