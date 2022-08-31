«Эти деньги нужны!»: Останина призвала ввести выплаты родителям школьников

Накануне сообщалось, что на покупку необходимых для школы принадлежностей для одного ребенка большинство российских родителей потратили от 10 до 25 тысяч рублей. Это следует из исследования компании СДЭК и сети магазинов «Детский мир», с которым ознакомился РБК.

«Это враки о том, что собрать ребенка в школу стоит 10 тысяч рублей. Нигде нет такой суммы, даже в самом захудалом поселковом образовании на эти деньги ребенка в школу не соберешь. Берите сумму сразу 20-25 тысяч. А если их трое или пятеро? Необходимо также оказать поддержку производителям школьной одежды, детских товаров и канцелярии. Тогда уже ФАС должен контролировать цены на эти детские товары. А для того, чтобы иметь основание для контроля, нужно сначала помочь. Второе – разовая помощь для того, чтобы собрать ребенка в школу – нужна. Да, 10 тысяч проблемы не решает, но очень многим родителям и эти деньги нужны», - сказала Останина.

Депутат отметила, что во время скачка цен на детские товары она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с тем, чтобы выплатить по 10 тысяч рублей не только детям ДНР и ЛНР, но и России.