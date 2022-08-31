«Эти деньги нужны!»: Останина призвала ввести выплаты родителям школьников
На сегодняшний день собрать ребенка в школу даже за 10 тысяч рублей стало невозможно, отметила в эфире НСН депутат Нина Останина.
Необходимо ввести выплаты родителям школьников для сборов детей в школу, детские товары и канцелярия стоят чрезмерно дорогих денег, также необходимо поддерживать производителей таких товаров и контролировать цены, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне сообщалось, что на покупку необходимых для школы принадлежностей для одного ребенка большинство российских родителей потратили от 10 до 25 тысяч рублей. Это следует из исследования компании СДЭК и сети магазинов «Детский мир», с которым ознакомился РБК.
«Это враки о том, что собрать ребенка в школу стоит 10 тысяч рублей. Нигде нет такой суммы, даже в самом захудалом поселковом образовании на эти деньги ребенка в школу не соберешь. Берите сумму сразу 20-25 тысяч. А если их трое или пятеро? Необходимо также оказать поддержку производителям школьной одежды, детских товаров и канцелярии. Тогда уже ФАС должен контролировать цены на эти детские товары. А для того, чтобы иметь основание для контроля, нужно сначала помочь. Второе – разовая помощь для того, чтобы собрать ребенка в школу – нужна. Да, 10 тысяч проблемы не решает, но очень многим родителям и эти деньги нужны», - сказала Останина.
Депутат отметила, что во время скачка цен на детские товары она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с тем, чтобы выплатить по 10 тысяч рублей не только детям ДНР и ЛНР, но и России.
«Когда появилась информация о фантастическом скачке цен на детские товары, то я обратилась к Мишустину с просьбой выплатить по 10 тысяч рублей не только детям ЛНР и ДНР, но и российским семьям. Было негодование и недопонимание: «А что, наши дети хуже?». Да, осознают, что там тяжело, но, тем не менее, рассматривают свою ситуацию ничуть не лучше с точки зрения невозможности собрать своего ребенка в школу. Десять тысяч не помешают, но, как писали мне родители, это проблемы тоже особо не решает», - резюмировала Останина.
Ранее в аналитическом сервисе маркетплейсов Moneyplace сообщили URA.RU, что в июле в России на 184% выросла, по сравнению с июнем, стоимость дневников, на 141% школьных тетрадей, на 100% форм для девочек и мальчиков, а также на портфели и ранцы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- Меркель не приедет на похороны Горбачева
- Венгрия и «Газпром» договорились о дополнительных поставках газа
- Диетолог описала идеальный перекус для школьников
- Шеф-повар назвал крупы, в которых чаще всего заводятся насекомые
- Медведев: Горбачёв оказал серьёзное влияние на ход истории человечества
- Масочный режим введут в Госдуме с 1 сентября
- Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
- На Запорожье заявили, что миссия МАГАТЭ уже находится на линии соприкосновения
- В Энергодаре задержали готовивших теракт на ЗАЭС украинских диверсантов
- Минздрав: Возвращать в стране удаленный режим работы не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru