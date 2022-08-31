«Школьный набор» для мальчика в Москве на 16% дешевле, чем для девочки

Для того, чтобы собрать сына в школу в этом году родителям в Москве придётся потратить примерно 24,5 тысяч рублей, для дочери набор школьных принадлежностей и одежды обойдется в 28,6 тысяч рублей. При этом разница стоимости между школьными наборами за год сократилась на 23%. С 5 тысяч рублей в 2021 году до 4 тысяч рублей в 2022-м.

«Стоимость базового школьного комплекта, куда входит одежда, обувь, канцтовары и учебники, подросла, соответственно, на 9,3% для мальчиков и 4,3% для девочек», - рассказал генеральный директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

По его словам, это не только ниже годового уровня инфляции, но и существенно меньше, чем темпы прироста по России: 13,9% и 11,3% для мальчика и девочки.

Динамика стоимости каждого из наборов второй год подряд не превышает уровень инфляции, а по некоторым категориям канцтоваров и одежды даже наблюдается дефляция, отмечают эксперты Аналитического центра Москвы.

Самые дорогие товары для школьников – ботинки (2 733,7 рубля), спортивный костюм (2422,7 рубля) и ранец (2317,8 рубля). Причем портфель в Москве стоит в среднем меньше, чем по стране. Дешевле всего обойдутся тетради (12 рублей), карандаши (25,2 рубля) и ручки (35,5 рубля).

Заметнее всего за год подорожали шариковые ручки – на 24,4%, кроссовки — 20,6%, а также учебники — на 17,6%. Смартфоны, стоимость которых наблюдается отдельно от набора, прибавили в цене 29,5%, а букет цветов на 1-е сентября в среднем подорожал на 28,9%.

Вместе с тем по некоторым позициям наблюдается дефляция. Снижение цен было зафиксировано на платья, которые подешевели на 8,3%, юбки — на 4,3%, а детские джемпера стали доступнее на 4%. Кроме того, на 5% подешевели фломастеры.

