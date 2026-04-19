Премьер-министр Словакии Фицо сможет прилететь в Москву тремя маршрутами
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сможет долететь до Москвы на празднование Дня Победы как минимум тремя альтернативными маршрутами в обход воздушного пространства Латвии и Литвы. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По его словам, единственным неудобством этих маршрутов станет лишь увеличение времени полёта. Среди возможных вариантов - транзит через Венгрию и Румынию с последующим полётом над Чёрным морем, маршрут через Австрию, Италию, нейтральные воды Средиземного моря и Турцию, а также полёт через Польшу или Чехию, Германию с выходом в нейтральные воды Балтийского моря и заходом в российское воздушное пространство в районе Санкт-Петербурга.
Ранее Фицо заявил, что Латвия и Литва отказались пропустить его самолёт над своей территорией. При этом он заверил, что другой маршрут обязательно будет найден. Аналогичная ситуация уже возникала в прошлом году, когда страны Прибалтики также не разрешили пролёт словацкого борта в Россию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
