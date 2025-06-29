Эстетична и патриотична: В России появился ГОСТ на школьную форму

В России школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной, сообщает РИА Новости со ссылкой на новый ГОСТ.

«25% от всех затрат»: Школьная форма подорожала из-за инфляции

Он вступит в силу с 1 июля. Школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле с покроем для удобства, как в сидячем положении, так и в движении. Одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики.

Также с 1 июля заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов и появятся требования к защитной и профессиональной обуви.

Ранее стало известно, что Минпросвещения не будет стандартизировать форму для всех школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбразованиеШколаГОСТШкольная Форма

Горячие новости

Все новости

партнеры