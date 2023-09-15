Естественная убыль населения России сократилась на 26%
С января по июль 2023 года естественная убыль населения в России сократилась почти на 26%, следует из статистики, опубликованной на сайте Росстата.
За первые семь месяцев родилось 726,6 тысячи младенцев. Умерло 1,023 миллиона человек.
«Естественная убыль составила 297 тыс. 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь-июль 2022 года», - уточнили в ведомстве.
Также Росстат сообщил о снижении смертности на 11%. Рождаемость увеличилась на 3%.
По данным ВЦИОМ, наиболее распространенной причиной нежелания заводить детей у россиян стало отсутствие необходимых жилищных условий и неудовлетворительное материальное положение, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru