Естественная убыль населения России сократилась на 26%

За первые семь месяцев родилось 726,6 тысячи младенцев. Умерло 1,023 миллиона человек.

«Естественная убыль составила 297 тыс. 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь-июль 2022 года», - уточнили в ведомстве.

Также Росстат сообщил о снижении смертности на 11%. Рождаемость увеличилась на 3%.

По данным ВЦИОМ, наиболее распространенной причиной нежелания заводить детей у россиян стало отсутствие необходимых жилищных условий и неудовлетворительное материальное положение, отмечает «Радиоточка НСН».

