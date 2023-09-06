BMJ Oncology: заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет выросла на 80%

Согласно публикации, количество онкобольных моложе 50 лет за последние 30 лет увеличилось на 80%. По прогнозам специалистов, к 2030 году их количество возрастет еще на 31%.

Отмечается, что самыми распространенными видами рака являются рак молочных желез у женщин, рак трахеи, легких, желудка и кишечника. Наиболее резкий рост смертности наблюдался среди людей с раком почек или яичников.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

