BMJ Oncology: заболеваемость раком среди людей моложе 50 лет выросла на 80%
Люди до 50 лет за последние 30 лет стали все чаще болеть раком, выяснили исследователи под руководством специалистов из Чжэцзянского университета в китайском Ханчжоу. Результаты исследования опубликовал журнал BMJ Oncology.
Согласно публикации, количество онкобольных моложе 50 лет за последние 30 лет увеличилось на 80%. По прогнозам специалистов, к 2030 году их количество возрастет еще на 31%.
Отмечается, что самыми распространенными видами рака являются рак молочных желез у женщин, рак трахеи, легких, желудка и кишечника. Наиболее резкий рост смертности наблюдался среди людей с раком почек или яичников.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области онкобольным кололи физраствор вместо лекарств, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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