Логическая ошибка или «уголовка»? Кто ответит за «устаревшие инновации» на дорогах
Депутат Госдумы Александр Васильев считает, что ответить на отчет Счетной палаты должны в Росавтодоре и Минстрое, а градостроитель Илья Заливухин призывает к проверке каждого отдельного проекта.
Более 60 процентов инновационных технологий и материалов, которые применялись в 2018-2020 годах на автомобильных дорогах федерального значения, оказались старыми, следует из отчета Счетной палаты. Аудитор Валерий Богомолов рассказал, что из 264 технологий, отнесенных к новым, 168 единиц не являются таковыми, а проводимые в дорожной отрасли научные исследования носят разобщенный характер.
Есть необходимость «задать вопросы» двум ведомствам: Росавтодору и Минстрою, чтобы понять, как распределяются средства в отрасли, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев.
«Это вопрос, скорее, к двум ведомствам – и к Росавтодору и к Минстрою. Стандартизацией занимается Министерство строительства Российской Федерации. Они формируют сметы, это дело обновляют, ГОСТы изменяют. Деньги большие, а ничего инновационного мы не замечаем. Может, просто мы как обыватели не знаем, что что-то очень сильно поменялось за эти деньги. При этом Росавтодору приписывают необходимость проведения фундаментальных научных исследований в области дорог. Но это не функция Росавтодора, это функция Российской академии наук. Там фундаментальные исследования проводятся», - отметил Васильев.
По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от того, кого заинтересует отчет Счетной палаты и будет ли проводиться проверка по факту нарушений.
«Вопрос в том, попадают нарушения под Уголовный кодекс или это логические нарушения, которые надо исправить. Предстоит выяснить, деньги потрачены правильно или это все-таки нарушения, которые влекут необходимость наведения порядков, нужно ли кого-то посадить и лишить должности. Вроде бы Счетная палата говорит об этом, а что дальше? Кто-то за это понесет ответственность? Интересно увидеть развитие событий. Кому попадет отчет и кто с ним что будет делать, вопрос открытый», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
В свою очередь, архитектор, градостроитель Илья Заливухин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что состояние дорог должно стать причиной для проведения проверок, а все используемые материалы и технологии следует тщательнее учитывать еще на этапе проектирования.
«Нужно менять материалы на более современные. Технологии должны быть заложены в проектную документацию, соответственно, нужно смотреть сначала проект, а потом реализацию проектов. Все начинается с проектирования дороги. Если в проекте заявлены качественные материалы, а укладывают материалы некачественные, это, конечно, нарушение и требует проверки. Очевидно, если дороги приходят в плохое состояние нужно проверять, кто заказывал, кто проектировал и кто делал», - уточнил Заливухин.
Российские дорожники не владеют современными технологиями, заявил ранее в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» доктор химических наук, академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау.
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