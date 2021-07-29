Логическая ошибка или «уголовка»? Кто ответит за «устаревшие инновации» на дорогах

Более 60 процентов инновационных технологий и материалов, которые применялись в 2018-2020 годах на автомобильных дорогах федерального значения, оказались старыми, следует из отчета Счетной палаты. Аудитор Валерий Богомолов рассказал, что из 264 технологий, отнесенных к новым, 168 единиц не являются таковыми, а проводимые в дорожной отрасли научные исследования носят разобщенный характер.

Есть необходимость «задать вопросы» двум ведомствам: Росавтодору и Минстрою, чтобы понять, как распределяются средства в отрасли, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев.

«Это вопрос, скорее, к двум ведомствам – и к Росавтодору и к Минстрою. Стандартизацией занимается Министерство строительства Российской Федерации. Они формируют сметы, это дело обновляют, ГОСТы изменяют. Деньги большие, а ничего инновационного мы не замечаем. Может, просто мы как обыватели не знаем, что что-то очень сильно поменялось за эти деньги. При этом Росавтодору приписывают необходимость проведения фундаментальных научных исследований в области дорог. Но это не функция Росавтодора, это функция Российской академии наук. Там фундаментальные исследования проводятся», - отметил Васильев.

По его словам, дальнейшее развитие событий зависит от того, кого заинтересует отчет Счетной палаты и будет ли проводиться проверка по факту нарушений.