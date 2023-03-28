Опрос: Треть россиян тратят два часа на работе на личные чаты и онлайн-покупки

О том, что 40% россиян тратят на чтение новостей более 15 минут в день, ранее говорилось в исследовании медиахолдинга Rambler&Co. Отмечается, что в большинстве случаев россияне предпочитают короткие новости, 51% опрошенных читают именно такие материалы. О любви к лонгридам заявили 15% респондентов. Среди наиболее популярных источников новостей агрегаторы (40%), социальные сети СМИ (25%), 20% россиян используют сайты медиа.

Среди всех СМИ россияне сильнее всего доверяют центральному телевидению (53%), региональному ТВ (47%) и местной прессе (33%), показал ранее опрос ВЦИОМ.

