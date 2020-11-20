В Госдуме отвергли идею штрафов за превышение на 1 км/ч
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству и автоэксперт в разговоре с НСН заявили, что ввести штрафы за превышение скорости на 1 км/ч в России пока невозможно.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать водителей, если они превысят скоростной режим даже на 1 км/ч. Депутат заявил, что его инициатива может снизить аварийность на дорогах.
Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН высказал мнение, что идею в России реализовать сейчас невозможно и не нужно.
«Это инициатива, обреченная, к сожалению, остаться только инициативой. Технически сегодня это сделать нельзя, да и не нужно, наверное. Хотя к этому надо стремиться. На сегодняшний день в Европе только в одной стране, в Швеции, есть такое требование: свыше 1 км/ч — штраф. Все остальные страны мира исходят из реалий, погрешностей приборов. В большинстве стран это плюс 3-5 км/ч, у наших соседей, белорусов и казахов, 10 км/ч. У нас самый большой зазор, он совершенно неприличный — плюс 20 км/ч», - считает автоэксперт.
Моржаретто рассказал, что разделяет точку зрения министра внутренних дел: сейчас нельзя снижать нештрафуемый порог из-за «дурной ситуации со знаками». Как отмечает эксперт, скорость на одном участке дороги может меняться с 60 км/ч на 80 км/ч, затем снова опускаться до 50 км/ч. И хотя год назад президент РФ Владимир Путин поручал провести ревизию знаков, по его словам, порядок пока не наведен. «Рваный режим приводит к тому, что люди дергаются — ничего хорошего», — заключил Моржаретто.
Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в эфире НСН высказал такую же точку зрения: наказывать за превышение скорости на 1км/ч в настоящее время не нужно.
«В начале нужно навести порядок в дорожной инфраструктуре — со знаками, с работой камер фото- и видеофиксации. Чтобы что-то менять, нужно очень веское обоснование. Нам никто статистику не предоставил. Тем более, Михаил Черников не так давно заявил, что ГИБДД также не поддерживает снижение облагаемого штрафом скоростного порога», — заявил депутат.
Ранее россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Так, 48% опрошенных граждан предполагают, что такая мера снизит количество аварий.
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