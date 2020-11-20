В Госдуме отвергли идею штрафов за превышение на 1 км/ч

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать водителей, если они превысят скоростной режим даже на 1 км/ч. Депутат заявил, что его инициатива может снизить аварийность на дорогах.



Автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире НСН высказал мнение, что идею в России реализовать сейчас невозможно и не нужно.



«Это инициатива, обреченная, к сожалению, остаться только инициативой. Технически сегодня это сделать нельзя, да и не нужно, наверное. Хотя к этому надо стремиться. На сегодняшний день в Европе только в одной стране, в Швеции, есть такое требование: свыше 1 км/ч — штраф. Все остальные страны мира исходят из реалий, погрешностей приборов. В большинстве стран это плюс 3-5 км/ч, у наших соседей, белорусов и казахов, 10 км/ч. У нас самый большой зазор, он совершенно неприличный — плюс 20 км/ч», - считает автоэксперт.