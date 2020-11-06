Опрос: Россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Более половины россиян, а именно 53%, полагают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения ПДД. При этом, 48% респондентов уверены, что эта мера позволит снинизть количество аварий. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».
Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что среди проявлений опасного вождения, с которыми респонденты сталкивались чаще всего, 38% опрошенных назвали агрессивную езду и опасные перестроения. 26% отметили превышение скорости, а 8% респондентов указали, что водители не уступают дорогу пешеходам.
А ранее россияне рассказали, за какие нарушения на дорогах их чаще всего штрафуют. Опрос был проведен интернет-сервисом объявлений «Avito Авто». В ходе него выяснилось, что большинству автомобилистов приходят штрафы в основном за превышение скорости. Так ответили 80% опрошенных.
Далее в списке расположились штрафы за непристёгнутый ремень безопасности и разговор по мобильному телефону. Кроме того, опрошенные автомобилисты рассказали о регулярно получаемых «письмах счастья» за неправильную парковку (18%) и неиспользование поворотника (17%), передает Ura.ru.
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