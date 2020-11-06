Опрос: Россияне выступили за ужесточение наказаний за нарушение ПДД

Более половины россиян, а именно 53%, полагают, что в России следует ужесточить наказания для водителей за нарушения ПДД. При этом, 48% респондентов уверены, что эта мера позволит снинизть количество аварий. Об этом говорят данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что среди проявлений опасного вождения, с которыми респонденты сталкивались чаще всего, 38% опрошенных назвали агрессивную езду и опасные перестроения. 26% отметили превышение скорости, а 8% респондентов указали, что водители не уступают дорогу пешеходам.