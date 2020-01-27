«Нет условного рефлекса»: Автоэксперт рассказал, почему в РФ не запретить гаджеты за рулём

Российским автомобилистам могут запретить использовать за рулём любые гаджеты – планшеты, умные часы, электронные браслеты и другие новинки из сферы IT. Как пишет «Парламентская газета», с такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский. Он напомнил, что в России правила дорожного движения с 2007 года запрещают автомобилистам во время движения разговаривать по телефону, если он не оборудован так называемым устройством «хендс фри». При этом, по словам Афонского, с тех пор на смену сотовым телефонам пришли смартфоны, электронные браслеты, смарт-часы, планшеты и другие гаджеты, которые находятся вне правового поля. Они-то и могут отвлекать водителя от дороги, провоцируя аварии.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН заявил, что перед тем, как вводить для российских автомобилистов новые ограничения, нужно разобраться со старыми. Они, по его мнению, до сих пор игнорируются.

«Я не знаю ни одного человека, который бы не говорит по телефону за рулём. Если в первое время, когда появился закон, все ещё как-то маскировались, то теперь, даже если водитель видит, что стоит сотрудник ГИБДД, он продолжает говорить по телефону. И мы давно не слышим о том, что кого-то наказали за разговор по телефону. Хотя это, конечно же, опасно», - подчеркнул собеседник НСН.

По словам Игоря Маржаретто, нужно предпринять какие-то действия, проводить регулярные рейды, наказывать – чтобы у людей вырабатывался «условный рефлекс»: хотя бы при виде сотрудника ГИБДД перестать болтать по телефону.

«А поскольку не наказаны – по телефону за рулём говорят абсолютно все в России. Выезжая за границу, россияне тут же "попадают". Там жесточайше усилили наказание за разговор по телефону. Даже за попытку взять его в руки наказание будет немедленным. А нам в России нужно попытаться побороть эту тенденцию хотя бы в сегодняшнем варианте. Нужно заняться тем, что есть, а потом уже придумывать другие наказания. Их можно придумать сотни. Но если они не работают, то зачем это делать?» - отметил автоэксперт.