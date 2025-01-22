«Разрушительный спрос»: Минсельхоз не сможет принудительно снижать цены на продукты

Ажиотажный спрос, который случается на фоне резкого повышения цен, в конечном итоге не может быть выгоден производителям продуктов, заявил НСН экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее заявил, что отраслевые объединения АПК вместе с Минсельхозом должны принимать превентивные меры против резкого повышения цен на продукты и упрекнул их в отсутствии таких решений при росте цен на сливочное масло в прошлом году. Холод назвал эту идею вполне адекватной, но сложной в реализации.