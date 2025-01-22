«Разрушительный спрос»: Минсельхоз не сможет принудительно снижать цены на продукты
Леонид Холод заявил НСН, что Минсельхоз и Роспотребнадзор не могут в принудительном порядке заставить производителей снизить цены.
Ажиотажный спрос, который случается на фоне резкого повышения цен, в конечном итоге не может быть выгоден производителям продуктов, заявил НСН экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее заявил, что отраслевые объединения АПК вместе с Минсельхозом должны принимать превентивные меры против резкого повышения цен на продукты и упрекнул их в отсутствии таких решений при росте цен на сливочное масло в прошлом году. Холод назвал эту идею вполне адекватной, но сложной в реализации.
«Ажиотажный спрос, который иногда случается из-за опасений или роста цен, разрушителен. Кому-то он выгоден, но основной массе производителей – нет. Но для внутреннего регулирования на рынке должна быть развернута достаточная конкуренция между производителями, в торговой системе. Тогда можно понимать, где происходит повышение цен, с кем бороться. Поэтому в целом эта рекомендация адекватная. Если кто-то провоцирует резкий рост цен, это приводит к снижению потребления, а это приводит к падению цены или уменьшению доходов в связи с падением реализации. И чего вы добились тогда? Но на практике не все так просто, нужно пройти испытание временем. На Западе такая система работает, стабильность рынка – это одно из важнейших корпоративных прав», - рассказал он.
По его словам, Минсельхоз и Роспотребнадзор не могут в принудительном порядке заставить производителей снизить цены, это может привести к негативным последствиям.
«Если виновником повышения цен является производитель, это один вариант. Если виновник – торговля, это уже другое, а третий вариант – общий рост цен, с этим вообще ничего не сделать. На самом деле Минсельхоз и Роспотребнадзор не могут в принудительном порядке заставить снизить цены. У нас рыночное ценообразование, любое административное вмешательство приведет к негативным последствиям. Они могут только рекомендовать, в законе есть право косвенно регулировать цену, ограничивая наценку и принимая антимонопольные меры», - добавил собеседник НСН.
По данным Росстата, цены на сливочное масло в России в 2024 году выросли на 36,2%. В результате правительство приняло решение о беспошлинном импорте до 25 тысяч тонн сливочного масла до 15 июня 2025 года, передает «Радиоточка НСН».
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