В России появится сервис по заключению брака без документов

Вице-премьер и глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко 8 июля поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий создать сервис для получения услуг органов ЗАГС с использованием биометрии. Этот сервис позволит, в частности, заключать браки без необходимости предъявления документов, сообщает ТАСС.

Для подтверждения личности будет применяться Единая биометрическая система. Пользователи смогут получать ряд услуг ЗАГС без предъявления документов, включая заключение брака, смену имени и установление отцовства.

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Поручение основывалось на опыте проведения свадьбы с использованием биометрии на выставке «Россия», где личности жениха и невесты были подтверждены через биометрическую систему.

На портале госуслуг можно в любое время проверить срок действия своих биометрических данных, отозвать согласие на их обработку и удалить их, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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