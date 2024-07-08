В России появится сервис по заключению брака без документов

Вице-премьер и глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко 8 июля поручил Минюсту совместно с Минцифры, ФНС России и Центром биометрических технологий создать сервис для получения услуг органов ЗАГС с использованием биометрии. Этот сервис позволит, в частности, заключать браки без необходимости предъявления документов, сообщает ТАСС.

Для подтверждения личности будет применяться Единая биометрическая система. Пользователи смогут получать ряд услуг ЗАГС без предъявления документов, включая заключение брака, смену имени и установление отцовства.