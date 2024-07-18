ФСБ получит доступ к данным о рождении, смерти и заключении браков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) может получить доступ к данным единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом сообщает ТАСС.

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Согласно поправкам, которые были одобрены комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, речь идёт о госрегистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или установлении отцовства, а также о внесении изменений в эти данные.

В настоящее время эта информация доступна МВД, ФНС, Минздраву, Росстату, Минцифры, Соцфонду РФ, Фонду обязательного медицинского страхования, избирательным комиссиям. Поправки предлагают включить в этот список и ФСБ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ФСБ получили доступ к личным данным призывников, желающих служить в данном ведомстве, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
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