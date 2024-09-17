«Есть даже в йогурте!»: Диетолог заявила, что глютен может привести к гастриту
Марият Мухина заявила НСН, что пациенты зачастую страдают скрытой непереносимостью глютена, не подозревая о серьезных последствиях для здоровья.
Врачи всех направлений сегодня призывают пациентов отказываться от глютена, так как организм тратит слишком много сил на переработку продуктов с таким содержанием, рассказала в эфире НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Российские ученые с помощью нейросети создали прототип лекарства от целиакии — непереносимости глютена. Пока во всем мире не зарегистрировано ни одного препарата от этого заболевания, и пациенты вынуждены всю жизнь находиться на строгой диете, пишут «Известия». Мухина призналась, что о подобных аналогах пока не слышала.
«Я о подобных аналогах не слышала. Видимо, ведутся исследования. За последние пятьдесят лет у нас увеличилась скрытая пищевая непереносимость. На злаковые продукты возникла такая иммунная реакция, при которой даже выделяются иммуноглобулины G как при ковиде, которые связывают эти продукты, они не перерабатываются. Кишечник покрывается пленкой, нарушается всасывание, что приводит к ряду заболеваний, включая язвы, гастрит, это может приводить даже к скрытым кровотечениям и так далее. Даже онкологи подбирают пациентам диету, чтобы организм не тратил силы на глютен, а боролся с раковыми заболеваниями. Все врачи всех разделов начали это использовать для улучшения течения заболевания, для купирования осложнений», - рассказала она.
В связи с этим врач призвала привлекать к ответственности производителей, которые неверно указывают содержание глютена в продукте.
«Очень важно мониторить глютен в продуктах, потому что он используется уже даже в йогуртах. Для многих это вопрос жизни и смерти. Когда производитель обманывает, говоря, что нет глютена, это уже фальсификат и уголовное дело. Это позволяет сэкономить компаниям, но на здоровье человека это может ужасно сказаться. Таких производителей нужно привлекать к ответственности», - добавила собеседница НСН.
В 25% проб безглютеновых продуктов Роспотребнадзор обнаружил глютен, а также нарушения по содержанию белков, жиров и углеводов, передает «Радиоточка НСН».
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