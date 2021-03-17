Пушков предложил свой вариант блокировки Twitter

Глава Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в эфире НСН призвал заблокировать Twitter на месяц в случае отказа соцсети выполнить требование Роскомнадзора удалить запрещенную российским законодательством информацию - в качестве предупредительной меры. Если Twitter и после этого не удалит запрещённый контент, временную блокировку следует превратить в постоянную.

«Соцсети с трудом привыкают к тому, что государство начинает реагировать на их вседозволенность. Месяц – это время на исправление ситуации. Недавно правительство Австралии отреагировало на деятельность Google и Facebook, и они оказались под угрозой ухода из страны. В итоге соцсети изменили свою позицию. Правительство Франции оштрафовало Facebook на 100 миллионов евро. Евросоюз готовится принять Акт о цифровых услугах, предусматривающий штрафы до 20% от глобального дохода сетевых компаний за год. Так что пусть соцсети привыкают к тому, что законы надо соблюдать», - отметил он.

Сенатор уточнил, что выступает за открытое информационное пространство.

«Беда в том, что американские соцсети ввели цензуру и блокируют неугодный контент, а некоторые из них еще и отказываются выполнять предписания Роскомнадзора. В соцсетях не должно быть пропаганды самоубийств, наркотиков, детской порнографии. Если они не реагируют на предупредительные меры, то будут применяться более жесткие меры вплоть до полной блокировки. Она очень вероятна в том случае, если Twitter не удалит около четырех тысяч запрещённых в России материалов», - заверил парламентарий.

Вместе с тем Пушков заявил, что предвидел возможный конфликт между Россией и сетевыми гигантами и несколько месяцев назад перешел на Telegram.

«Для меня блокировка Twitter существенных изменений не сулит, это не скажется на моей возможности общаться с читателями. Telegram за последние полгода превратился в полноценную социальную платформу после того, как число пользователей увеличилось на сотни миллионов человек. Не только в России, но и по всему миру Telegram рассматривают как альтернативную платформу», - заключил собеседник НСН.

Ранее гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН заявил, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла.

