ЕСПЧ получил первую жалобу на приговор за фейки о коронавирусе в России

Адвокаты международной правозащитной группы «Агора» подали в ЕСПЧ первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19 (ст. 207.1 УК). Это первый прецедент в международном суде по такой статье, сообщает «Коммерсант».

В прошлом году фигурантка дела - жительница Перми Евгения - была приговорена судом к 300 часам обязательных работ и получила справку о снятии с учета 11 февраля.

По ее словам, она до сих пор не знает, за что была осуждена. Правоохранительные органы провели в ее квартире обыски, а также пришли с обысками к ее родителям и родителям мужа. Она добавила, что в полиции ее дело назвали «показательной поркой».