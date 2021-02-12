ЕСПЧ получил первую жалобу на приговор за фейки о коронавирусе в России
Адвокаты международной правозащитной группы «Агора» подали в ЕСПЧ первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19 (ст. 207.1 УК). Это первый прецедент в международном суде по такой статье, сообщает «Коммерсант».
В прошлом году фигурантка дела - жительница Перми Евгения - была приговорена судом к 300 часам обязательных работ и получила справку о снятии с учета 11 февраля.
По ее словам, она до сих пор не знает, за что была осуждена. Правоохранительные органы провели в ее квартире обыски, а также пришли с обысками к ее родителям и родителям мужа. Она добавила, что в полиции ее дело назвали «показательной поркой».
Адвокат пермячки сообщил, что суд признал потерпевшими по делу администрацию губернатора Пермского края и Минздрава региона, которым пост девушки с призывом выходить на улицу в период пандемии «причинил моральный вред». По словам защитницы Анастасии Шардаковой, моральный вред невозможно причинить органу власти или юрлицу, поэтому формулировка обвинения абсурдна.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 089 / сут.
Умерли
79 194+507 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+20 720 / сут.
- «Не ошибается»: Нарышкин оценил сообщение МИД о связи российской оппозиции с Западом
- Prodigy снимут фильм о Ките Флинте
- Лукашенко призвал отказаться от смартфонов
- Более 160 арестованных на акциях в Москве за два дня освободят в Сахарово
- В России за сутки выявили 15 089 новых случаев COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru