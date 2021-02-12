ЕСПЧ получил первую жалобу на приговор за фейки о коронавирусе в России

Адвокаты международной правозащитной группы «Агора» подали в ЕСПЧ первую жалобу из России на приговор за фейки о COVID-19 (ст. 207.1 УК). Это первый прецедент в международном суде по такой статье, сообщает «Коммерсант».

В прошлом году фигурантка дела - жительница Перми Евгения - была приговорена судом к 300 часам обязательных работ и получила справку о снятии с учета 11 февраля.

По ее словам, она до сих пор не знает, за что была осуждена. Правоохранительные органы провели в ее квартире обыски, а также пришли с обысками к ее родителям и родителям мужа. Она добавила, что в полиции ее дело назвали «показательной поркой».

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Адвокат пермячки сообщил, что суд признал потерпевшими по делу администрацию губернатора Пермского края и Минздрава региона, которым пост девушки с призывом выходить на улицу в период пандемии «причинил моральный вред». По словам защитницы Анастасии Шардаковой, моральный вред невозможно причинить органу власти или юрлицу, поэтому формулировка обвинения абсурдна.



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