Бывшего схиигумена Сергия оштрафовали за фейки о коронавирусе
Суд в Верхней Пышме постановил оштрафовать на 90 тысяч рублей схимонаха Сергия (Романова) по делу о распространении фейков, передаёт РИА Новости.
Причиной судебного разбирательства послужила записанная на видео проповедь, в которой священник утверждал, что распространение коронавируса срежиссировано, а также проклял тех, кто закрывал храмы во время пандемии, выступил против «беззаконной самоизоляции» и «чипизации».
Как сообщает телеканал «360», Сергий не явился на судебное заседание.
На прошлой неделе епархиальный суд лишил отца Сергия сана схиигумена за нарушение священнической присяги и монашеских обетов. В Екатеринбургской епархии заявили, что Сергий утаил от духовенства факт судимости за убийство, что помешало бы его рукоположению в священники.
Этот факт в своём открытом письме описал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его словам, Сергий зашифровал неприятный факт биографии фразой «1984—1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика».
Схимонах в ответ на письмо митрополита заявил, что считает того экуменистом и еретиком и ждёт от него покаяния, пишет Ura.ru. Сергий назвал митрополита предателем, поскольку тот называл Екатеринбург «городом бесов».
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