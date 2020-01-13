Пострадавшая от мужа-садиста Маргарита Грачева рассказала о восстановлении пришитой руки

По словам Грачевой, чувствительность и функционал спасенной руки никогда не восстановятся полностью. «Огромное счастье что она вообще прижилась с такими травмами. Как мне кажется, восстановилась она процентов на 15-20», - написала женщина в «Инстаграме».

Грачева говорит, что спасенная рука позволяет ей справляться с домашними обязанностями, отличать горячее от холодного. Однако отличить, гладит она кота или подушку, не получается. Функция мелкой моторики не восстановилась: Грачева не может собрать и заколоть волосы или, например, застегнуть пуговицы.

«Пусть с огромным количеством шрамов и небольшой амплитудой движений, но эта РУКА моя», - заключила Грачева.

Муж Маргариты Дмитрий дважды вывозил её в лес, угрожая убить. Во второй раз он отрубил супруге кисти рук. Дмитрия приговорили к 14 годам колонии строгого режима, обязав выплатить компенсацию в размере двух миллионов рублей. Маргарита воспитывает двух детей.

