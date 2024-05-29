ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военнопленного

Резников — бывший шахтер из Донецка, в конце 2022 года мужчина ушел добровольцем на фронт для участия в специальной военной операции и позже попал в плен, пишет Ura.ru. Украинские силовики требовали от дочери Резникова фотографировать военные объекты в обмен на прекращение издевательств над пленным. Дочь мужчины обратилась к правозащитникам за помощью.

«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием "Резников против Украины", однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — отметила Вихорева.

По ее словам, до конца июня адвокату предстоит собрать дополнительные материалы, а также составить текст апелляции. Правозащитница указала, что данные о пытках Резникова были переданы в МИД Швейцарии, где в июне пройдет конференция по Украине. Тема военнопленных будет обсуждаться на саммите.

