Ещё пятеро привившихся от COVID-19 москвичей выиграли автомобили

Еще пятеро москвичей, привившихся от COVID-19, выиграли автомобили в рамках акции «Вакцина рулит».

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В лотерее приняли участие 63 тыс. 556 человек - это все жители Москвы, поставившие первую дозу вакцины в Москве с 9 по 15 августа.

Победители были определены компьютером методом случайного выбора.

Розыгрыш автомобилей является дополнительной программой стимулирования вакцинации против коронавируса. Он проходит с 13 июня каждую неделю. Стоимость разыгрываемых автомобилей составляет около 1 млн рублей.

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваВакцина
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