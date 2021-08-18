Ещё пятеро привившихся от COVID-19 москвичей выиграли автомобили

В лотерее приняли участие 63 тыс. 556 человек - это все жители Москвы, поставившие первую дозу вакцины в Москве с 9 по 15 августа.

Победители были определены компьютером методом случайного выбора.

Розыгрыш автомобилей является дополнительной программой стимулирования вакцинации против коронавируса. Он проходит с 13 июня каждую неделю. Стоимость разыгрываемых автомобилей составляет около 1 млн рублей.

