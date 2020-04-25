Ещё 312 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Количество пациентов в Москве, выздоровевших после заражения коронавирусом COVID-19, в последние дни растёт быстрыми темпами. Об этом в субботу, 25 апреля сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве смертность пациентов с коронавирусом выросла вдвое за неделю

По её словам, за минувшие сутки в городе выздоровели ещё 312 пациентов. Общее число выздоровевших от коронавируса нового типа в Москве достигло 3047 человек.

К утру четверга за сутки в столице выздоровел 181 пациент, к утру пятницы — ещё 287, свидетельствуют официальные данные.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Москва
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