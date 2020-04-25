Ещё 312 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

В Москве побит рекорд по количеству выздоровевших от коронавируса

Правительство сообщило о ближайших вывозных рейсах

Мэрия Москвы ответила на иск о незаконности указа Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по цифровым пропускам

СМИ: Китай отправил в КНДР врачей в связи с состоянием Ким Чен Ына

Группа "Несчастный случай" даст бесплатный онлайн-концерт