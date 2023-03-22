Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы
Симптомы сибирской язвы выявили еще у одного жителя Чувашии, это уже третий случай заражения. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.
Отмечается, что на ухе жителя Чувашии появилось пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. В минздраве указали, что симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья контактировавших с первыми заболевшими.
Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с НСН отмечал, что сибирская язва является серьезным заболеванием. По его словам, у пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело.
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