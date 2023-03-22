Еще у одного жителя Чувашии выявили симптомы сибирской язвы

Отмечается, что на ухе жителя Чувашии появилось пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. В минздраве указали, что симптомы были выявлены в рамках мониторинга состояния здоровья контактировавших с первыми заболевшими.

Ранее профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в разговоре с НСН отмечал, что сибирская язва является серьезным заболеванием. По его словам, у пожилых людей, детей и лиц с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать тяжело.

