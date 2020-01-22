Еще одного пассажира рейса Шанхай-Петербург доставили в больницу

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что в больницу будет доставлен еще один пассажир этого же рейса – гражданин Китая.

Ранее стало известно, что пассажир прибыл в Санкт-Петербург с температурой, вследствие чего его решили проверить на стремительно распространяющийся в мире коронавирус. Речь идет о гражданине России, которому 23 года.

По последним данным, жертвами обнаруженного в Китае вируса 2019-nCoV стали уже 17 человек, официальное число заболевших идет на сотни.

Эпидемия уже вышла за пределы Китая: инфицированные выявлены в США, Таиланде, Южной Корее и Японии

