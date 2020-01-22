Пассажир рейса Шанхай – Санкт-Петербург госпитализирован с подозрением на ОРВИ
Мужичина, летевший рейсов Шанхай – Санкт-Петербург, госпитализирован в инфекционную больницу из аэропорта Пулково. Об этом сообщает «Интерфакс», подчёркивая, что врачи забрали в медучреждение с подозрением на ОРВИ. Между тем, в СМИ появляется информация о том, что госпитализированным с повышенной температурой и подозрением на китайский коронавирус оказался 23-летний россиянин, прибывший из Шанхая и летевший с пересадками в Красноярске и Москве.
Добавим, по последним данным, в Китае от нового коронавируса уже скончались 17 человек. Также случаи заболевания фиксируются в других странах – США, Таиланде, Южной Корее и Японии. С подозрениями на заражение столкнулись врачи из Сингапура, Гонконга и Австралии, отмечают Дни.ру.
Ранее НСН писала, что россиянам советуют отказаться от покупки товаров в китайских онлайн-магазинах. Так, главный детский инфекционист Московской области, руководитель Центра профилактики и лечения инфекционных заболеваний областного Детского клинического многопрофильного центра Елена Мескина отмечает, что нельзя исключать вероятность того, что вирус может передаться контактным путем через вещи. Однако риск заразиться коронавирусом, делая покупки, к примеру, на AliExpress, всё же невысок.
При этом Елена Мескина отметила, что от заказа посылок из Китая на какое-то время не помешало бы воздержаться.
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