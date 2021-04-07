В России испытают четвертую вакцину от COVID-19
Препарат специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", 2 апреля получил разрешение на проведение клинических испытаний. Об этом сообщили Интерфаксу в столичном департаменте здравоохранения.
Испытания стартуют в ближайшее время на базе стационаров департамента здравоохранения города Москвы. Отмечается, что первая фаза исследований не выявила побочных эффектов у здоровых добровольцев. По итогам второго этапа профиль безопасности будет уточнен.
Как сообщили в "Ростехе", "КОВИД-глобулин" содержит антитела, которые могут циркулировать в организме пациента после приема препарата до месяца. Это не исключает прививки от коронавируса в будущем, так как считается, что иммунитет после перенесенного COVID-19 со временем может снижаться.
Напомним, 1 апреля Минздрав РФ одобрил применение препарат "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
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