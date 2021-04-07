В России испытают четвертую вакцину от COVID-19

Как сообщили в "Ростехе", "КОВИД-глобулин" содержит антитела, которые могут циркулировать в организме пациента после приема препарата до месяца. Это не исключает прививки от коронавируса в будущем, так как считается, что иммунитет после перенесенного COVID-19 со временем может снижаться.

Напомним, 1 апреля Минздрав РФ одобрил применение препарат "КОВИД-глобулин", созданного на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и "учит" иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно. Предполагается, что препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

