«Еще не революция»: Пьяным водителям пока не грозит пожизненное лишение прав

Новая инициатива Госдумы по ужесточению наказания пьяным водителям предполагает временный, а не пожизненный запрет на пересдачу экзамена на права, разъяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.

Ранее в Госдуме предложили запретить пойманным за пьяную езду водителям повторно сдавать на права до истечения срока административного наказания. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовой информации.