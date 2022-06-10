«Еще не революция»: Пьяным водителям пока не грозит пожизненное лишение прав
Новый законопроект Госдумы не станет «революционным» в отношении пьяных за рулем, но серьезно испортит жизнь водителям-иностранцам, сказал в эфире НСН Игорь Моржаретто.
Новая инициатива Госдумы по ужесточению наказания пьяным водителям предполагает временный, а не пожизненный запрет на пересдачу экзамена на права, разъяснил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» автоэксперт Игорь Моржаретто.
Ранее в Госдуме предложили запретить пойманным за пьяную езду водителям повторно сдавать на права до истечения срока административного наказания. Соответствующий законопроект опубликован на сайте правовой информации.
«Там достаточно сложная схема. Речь идет о том, что нельзя досрочно пересдать экзамен, и о том, что если человек попался второй раз, суммируется срок лишения прав. Здесь нет ничего революционного. Если человек второй раз попался пьяным, к первому сроку добавляется второй», - сказал Моржаретто.
По его словам, сегодня «пьяные рецидивисты» имеют возможность вновь получить права, но в будущем им может грозить конфискация автомобиля и пожизненное лишение возможности пересдачи экзамена.
«Пока по закону могут, но сейчас вообще хотят серьезно усилить наказания для рецидивистов. По проекту Яровой, если человек, условно, четвертый раз садится за руль после лишения прав за пьянку, будет серьезное уголовное наказание и конфискация автомобиля. Вполне возможно и пожизненное лишение прав, хотя такого момента у нас в законодательстве пока нет», - рассказал автоэксперт.
При этом Моржаретто отметил, что данный законопроект серьезно усложнит жизнь водителям-иностранцам.
«Там есть пункт о том, что иностранцам надо будет поменять права в течение года. Это действительно интересно, потому что с иностранцами есть проблема. У нас не признаются никакие иностранные права, к сожалению, потому что нет общей базы. И если даже граждане входят с нами в Таможенный союз, например, белорусы или казахи, чтобы работать здесь, требуется получить российские права. Но в отличие от Евросоюза, где человек сдал на права в Венгрии и может ездить за рулем в Германии, у нас такой единой системы нет», - посетовал эксперт.
Он разъяснил, в чем конкретно будет неудобство для водителей из Белоруссии, Казахстана и других стран.
«Их хотят обязать в течение года сдать на российские права, но при этом заставить проходить обучение, поскольку из-за отсутствия общей базы данных непонятно, учился человек или купил права на барахолке. Таким образом, хотят людям максимально усложнить жизнь. Допустим, приезжает 50-летний человек с 30-летним стажем вождения, а ему говорят: иди в автошколу, учись три месяца, заплати 70 тысяч рублей и мы выдадим тебе российские "права новичка" и нулевой стаж со всеми вытекающими последствиями, включая высокую стоимость полиса ОСАГО и запрет на определенные профессии, например, водителя автобуса. Как-то это все очень странно», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы для водителей без прав до 50-100 тыс. рублей, при этом в случае повторного нарушения им будет грозить до года тюрьмы.
Автоэксперт и бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков сказал в этой связи «Радиоточке НСН», что введение уголовной ответственности для безправников преждевременно и может усилить коррупцию инспекторов ДПС.
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