Еще четыре региона РФ обяжут жителей носить маски с 1 мая

Таким образом, жители этих регионов, во время нахождения на улице или других общественных местах в обязательном порядке должны быть в медицинской маске.

Накануне о введении масочного режима объявили в Самарской области и Петербурге. Отмечалось, что в Северной столице подписанное постановление о ношении масок носит рекомендательный характер.

Всеобщий масочный режим с конца апреля введён также в Ивановской, Владимирской и Новосибирской областях, в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, в нескольких населённых пунктах Якутии и Кузбасса, в Севастополе.

