Еще четыре региона РФ обяжут жителей носить маски с 1 мая
Обязательное ношение масок при выходе из дома вводят в Вологодской, Ростовской и Новгородской областях, а также республики Коми. Требование в этих регионах вступает в силу с 1 мая, сообщает Интерфакс.
Таким образом, жители этих регионов, во время нахождения на улице или других общественных местах в обязательном порядке должны быть в медицинской маске.
Накануне о введении масочного режима объявили в Самарской области и Петербурге. Отмечалось, что в Северной столице подписанное постановление о ношении масок носит рекомендательный характер.
Всеобщий масочный режим с конца апреля введён также в Ивановской, Владимирской и Новосибирской областях, в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, в нескольких населённых пунктах Якутии и Кузбасса, в Севастополе.
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