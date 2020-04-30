Еще четыре региона РФ обяжут жителей носить маски с 1 мая

Обязательное ношение масок при выходе из дома вводят в Вологодской, Ростовской и Новгородской областях, а также республики Коми. Требование в этих регионах вступает в силу с 1 мая, сообщает Интерфакс.

Подмосковье готовится к введению масочного режима

Таким образом, жители этих регионов, во время нахождения на улице или других общественных местах в обязательном порядке должны быть в медицинской маске.

Накануне о введении масочного режима объявили в Самарской области и Петербурге. Отмечалось, что в Северной столице подписанное постановление о ношении масок носит рекомендательный характер.

Всеобщий масочный режим с конца апреля введён также в Ивановской, Владимирской и Новосибирской областях, в Приморье, Хабаровском крае, на Камчатке, в нескольких населённых пунктах Якутии и Кузбасса, в Севастополе.

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Фото: facebook.com/mvd.official
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