Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве
Из столичной инфекционной больницы выписаны ещё четверо пациентов, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания.
Отмечается, что по состоянию на 19 марта в Москве полностью излечились от коронавируса пять пациентов.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 199. При этом Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам на тему распространения COVID-19 в России. Глава государства подчеркнул , что власти не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не собираются этого делать.
Ранее НСН писала, что прекращение пандемии COVID-19 связано в двумя факторами. С таким заявлением выступила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Она подчеркнула, что один фактор — это процесс эволюции вируса. Когда вирус живет в человеке, то наступает его (вируса) ослабление, отметила эксперт, добавив, что так происходит и с другими видами вирусов.
Вторым фактором станет приобретение людьми иммунитета. Баранова рассказала, что, когда коронавирусом переболеет около 70% населения, появится необходимая прослойка людей с антителами, способными побороть вирус. В этом случае заражение уже не будет таким массовым.
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