Еще четверо заболевших коронавирусом выписаны из больницы в Москве

Из столичной инфекционной больницы выписаны ещё четверо пациентов, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве. Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания.

Отмечается, что по состоянию на 19 марта в Москве полностью излечились от коронавируса пять пациентов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что число официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 199. При этом Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам на тему распространения COVID-19 в России. Глава государства подчеркнул , что власти не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса и не собираются этого делать.