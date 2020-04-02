Еще 6 человек умерли от коронавируса в России

В России за сутки умерли шесть пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом проинформировал оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

В России за сутки выявлен 771 случай заболевания COVID-19

В Москве скончались три человека, в Московской области, Пермском крае и Чеченской республике — по одному умершему.

Всего летальных случаев на данный момент в стране 30, сообщает RT.


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ФОТО: pixabay.com
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