Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Столичный оперштаб проинформировал о еще 58 летальных исходах среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония. Таким образом, общее число умерших из-за COVID-19 в столице увеличилось до 1 290 человек.
За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев коронавируса, из них 4703 - в Москве.
Ранее сегодня стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, находится на лечении в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru