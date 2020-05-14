Еще 58 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Столичный оперштаб проинформировал о еще 58 летальных исходах среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что у всех умерших после заражения развилась пневмония. Таким образом, общее число умерших из-за COVID-19 в столице увеличилось до 1 290 человек.

За минувшие сутки в России зарегистрировано 10 028 новых случаев коронавируса, из них 4703 - в Москве.

Ранее сегодня стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, находится на лечении в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония.

