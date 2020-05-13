Пескова положили в больницу с двухсторонней пневмонией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, находится на лечении в больнице, у него диагностировано двусторонняя пневмония. Об этом он рассказал в интервью "Коммерсанту".

Коронавирус в ближнем круге Путина

По словам Пескова, при двусторонней пневмонии лечение пациентов проходит только в больнице.

Пресс-секретарь президента отметил, что в больницу он поступил вместе со своей супругой Татьяной Навкой после того, как симптомы вируса начали усиливаться. У пары наблюдалась температура и ломка в мышцах.

Песков назвал вирус "кровожадным". Он добавил, что несмотря на то, что врачи уже имеют опыт в борьбе с этой инфекцией, при заражении есть доля непредсказуемости в связи с индивидуальными особенностями организма.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КоронавирусДмитрий Песков
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