Пескова положили в больницу с двухсторонней пневмонией

По словам Пескова, при двусторонней пневмонии лечение пациентов проходит только в больнице.

Пресс-секретарь президента отметил, что в больницу он поступил вместе со своей супругой Татьяной Навкой после того, как симптомы вируса начали усиливаться. У пары наблюдалась температура и ломка в мышцах.

Песков назвал вирус "кровожадным". Он добавил, что несмотря на то, что врачи уже имеют опыт в борьбе с этой инфекцией, при заражении есть доля непредсказуемости в связи с индивидуальными особенностями организма.

