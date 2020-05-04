Еще 226 жителей штата Нью-Йорк умерли после заражения коронавирусом

В штате Нью-Йорк за прошедшие сутки зафиксировано еще 226 смертей среди пациентов с коронавирусом. Такие данные привел губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает РИА Новости.

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Днем ранее было зафиксировано 280 летальных исходов.

По словам Куомо, число госпитализаций пациентов с COVID-19 снижается: за сутки в больницы поступило 717 человек, до этого показатель не опускался ниже 780. Также, согласно губернатору, уменьшается количество пациентов, нуждающихся в аппарате искусственной вентиляции легких.

Согласно данным властей, всего в штате умерли 19 189 заразившихся коронавирусом человек.


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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:Нью-ЙоркСша
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