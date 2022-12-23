Еще 11 пунктов сбора новогодних подарков «Москва помогает» открылись в столице

В Москве открылись еще 11 пунктов сбора новогодних подарков в рамках проекта «Москва помогает», они находятся на площадках зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», а также на ВДНХ, на катке у Северного речного вокзала, в парке «Сказка» и на смотровой площадке «Воробьевы горы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Более 1,4 тыс волонтеров принимают новогодние подарки в пунктах «Москва помогает»

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, передать новогодние подарки можно в каждом округе города. Она отметила, что с декабря в Москве собрано порядка 43 тысяч подарков.

Так, жители столицы в основном передают теплые вещи для участников спецоперации на Украине, их было собрано свыше 20 тысяч единиц. Также подчеркивается, что горожане принесли более 12 тысяч сладких новогодних наборов и почти 5 тысяч детских книжек и игрушек.

Уточняется, что пункты, которые начали свою работу 23 декабря и находятся на фестивальных площадках «Московских сезонов», можно найти, в частности на переходе от Манежной площади к площади Революции, у арки главного входа ВДНХ и в Парке Горького.

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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
ТЕГИ:РоссияМоскваПодарки
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