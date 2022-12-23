Еще 11 пунктов сбора новогодних подарков «Москва помогает» открылись в столице

По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой, передать новогодние подарки можно в каждом округе города. Она отметила, что с декабря в Москве собрано порядка 43 тысяч подарков.

Так, жители столицы в основном передают теплые вещи для участников спецоперации на Украине, их было собрано свыше 20 тысяч единиц. Также подчеркивается, что горожане принесли более 12 тысяч сладких новогодних наборов и почти 5 тысяч детских книжек и игрушек.

Уточняется, что пункты, которые начали свою работу 23 декабря и находятся на фестивальных площадках «Московских сезонов», можно найти, в частности на переходе от Манежной площади к площади Революции, у арки главного входа ВДНХ и в Парке Горького.

