Более 1,4 тыс волонтеров принимают новогодние подарки в пунктах «Москва помогает»

Новогодние подарки для детей и участников специальной военной операции (СВО) в пунктах «Москва помогает» принимают более 1,4 тыс. волонтёров, сообщает пресс-служба московского правительства.

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В сообщении говорится, что пункты приёма работают ежедневно с 10:00 до 19:00, узнать их можно по новогодним украшениям из гирлянд и еловых веток. Волонтёры, которые принимают подарки, сортируют их, учитывают и упаковывают, носят брендированную экипировку, состоящую из красной куртки, белой шапочки, шарфа и варежек.

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что каждый москвич сейчас может сотворить чудо.

«Удобное расположение пунктов в общественных местах города дает возможность совершить больше добрых дел. Всех желающих присоединиться к доброй акции улыбкой встречают волонтёры, они также всегда готовы ответить на вопросы москвичей об акции», - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия не Украине, пишут «Известия».

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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
ТЕГИ:ВолонтёрыНовый ГодСпецоперацияПодаркиМосква
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