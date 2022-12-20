Более 1,4 тыс волонтеров принимают новогодние подарки в пунктах «Москва помогает»

В Москве открылось 240 елочных базаров

Офсетные контракты на 80% обеспечат лекарствами РФ онкобольных москвичей

До 3,5 млн кв. м жилья строят и проектируют по реновации в Москве на месте старых домов

С начала года на торгах в столице реализовано 344 помещения в подвалах и цоколях

Салюты не будут запускать в парках Москвы на Новый год