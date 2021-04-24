ЕС раскритиковал Минюст за присвоение статуса иноагента «Медузе»

Евросоюз осудил включение русскоязычного латвийского интернет-издания «Медуза» в реестр СМИ-иноагентов. Об этом сказано в заявлении пресс-службы Внешнеполитической службы ЕС (ЕВС).

«Мы отвергаем решение российских властей о включении независимого СМИ "Медуза" в список иностранных агентов», - говорится в нем.

Минюст РФ включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов

Минюст РФ включил издание «Медуза» в реестр средств массовой информации – иностранных агентов накануне, 23 апреля. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Список также дополнен «Первым антикоррупционным СМИ». Всего в него входит 19 СМИ и граждан.

Отмечается, что на ЕС не отреагировал на включение российских СМИ в иноагенты в США, а также на притеснение СМИ в странах Балтии, в частности, Sputnik Латвия и Baltnews, информирует РИА Новости.

Ранее генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко заявила, что она не знает, на каком основании Минюст РФ внёс издание в реестр СМИ-иноагентов, сообщает Интерфакс.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СМИМинюст РФИноагентыЕвросоюз
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