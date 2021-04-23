Минюст РФ включил «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции Российской федерации включило издание «Медуза» в реестр средств массовой информации – иностранных агентов. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Список также дополнен «Первым антикоррупционным СМИ».

Meduza, или «Медуза» — русскоязычное латвийское интернет-издание. Оно создано бывшим главным редактором информационного ресурса Lenta.ru Галиной Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года.

«Медуза» - лидер по количеству премий «Редколлегия», издание становилась лауреатом более 20 раз. Оно представляет собой агрегатор новостей и текстов на русском языке, которые отбираются вручную в отличие от автоматического ранжирования «Яндекс. Новостей». Также издание публикует собственные материалы.

