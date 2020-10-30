Эрдоган: Турецкая вакцина от COVID-19 может быть готова следующей весной

Применение турецкой вакцины от коронавирусной инфекции может начаться весной следующего года. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на заседании турецкого Комитета по науке о здоровье.

Как сообщает агентство Anadolu, турецкий лидер выразил надежду, что страна сможет «применить нашу собственную вакцину для наших граждан».

По словам президента, Турция работает над разработкой собственного препарата, наблюдая за усилиями Китая, России и США.

Также Эрдоган выразил мнение, что мировое сообщество не прошло проверку «с точки зрения солидарности во время эпидемического процесса». При этом турецкий лидер отметил, что страна откликнулась на просьбы 155 государств и 8 международных организаций, оказав помощь в виде оборудования и медицинских средств.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о погибших и раненых в результате землетрясения в Измире на западе Турции.

