Эрдоган: 12 человек погибли, 438 ранены после землетрясения в Измире
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о 12 погибших и 438 раненых в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции, передаёт агентство Anadolu.
В выступлении на заседании турецкого Комитета по науке о здоровье турецкий лидер рассказал, что пятеро раненых находятся в отделении хирургии, восемь пострадавших в реанимации.
По словам Эрдогана, турецкие власти используют все средства для скорейшего завершения спасательных работ.
Кроме того, президент отметил, что Турция обновляет сейсмостойкий жилой фонд, чтобы сделать страну «более подготовленной к стихийным бедствиям».
Ранее в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за подземных толчков пострадал город Измир на западе Турции. Местные власти сообщили об обрушении порядка 20 зданий в нескольких районах города. Спасение пострадавших из-под завалов продолжается.
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