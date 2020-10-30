Эрдоган: 12 человек погибли, 438 ранены после землетрясения в Измире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о 12 погибших и 438 раненых в результате землетрясения в городе Измир на западе Турции, передаёт агентство Anadolu.

В выступлении на заседании турецкого Комитета по науке о здоровье турецкий лидер рассказал, что пятеро раненых находятся в отделении хирургии, восемь пострадавших в реанимации.

По словам Эрдогана, турецкие власти используют все средства для скорейшего завершения спасательных работ.

Кроме того, президент отметил, что Турция обновляет сейсмостойкий жилой фонд, чтобы сделать страну «более подготовленной к стихийным бедствиям».

Ранее в пятницу в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 6,6. Из-за подземных толчков пострадал город Измир на западе Турции. Местные власти сообщили об обрушении порядка 20 зданий в нескольких районах города. Спасение пострадавших из-под завалов продолжается.

