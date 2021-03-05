«ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте

Между тем, ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна COVID-19 может возникнуть в мае текущего года. Она подчеркнула, что и в ФМБА, и в мире существуют математические модели, позволяющие «спрогнозировать течение болезни и развитие эпидемиологического процесса».

Глава ФМБА добавила, что при возникновении третьей волны её пик придётся на октябрь текущего года.

Ранее Вероника Скворцова рассказала Владимиру Путину о клинических испытаниях уникального российского препарата «Мир-19», который высокоэффективно поражает коронавирус и предотвращает самые тяжелые формы инфекции, сообщает «Свободная пресса». По её словам, препарат основан на применении микроРНК, и абсолютно безопасен для человека, так как не влияет на геном и иммунитет







