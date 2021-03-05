«ЭпиВакКорона» станет доступна для массовой вакцинации в марте

Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» будет доступна для массовой вакцинации во второй половине марта. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

А ранее стало известно, что «ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать людей старше 60 лет. В Роспотребнадзоре отметили, что препарат успешно прошел клиническое исследование третьей-четвёртой фазы среди лиц этой возрастной группы, напоминает RT.

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Между тем, ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна COVID-19 может возникнуть в мае текущего года. Она подчеркнула, что и в ФМБА, и в мире существуют математические модели, позволяющие «спрогнозировать течение болезни и развитие эпидемиологического процесса».

Глава ФМБА добавила, что при возникновении третьей волны её пик придётся на октябрь текущего года.

Ранее Вероника Скворцова рассказала Владимиру Путину о клинических испытаниях уникального российского препарата «Мир-19», который высокоэффективно поражает коронавирус и предотвращает самые тяжелые формы инфекции, сообщает «Свободная пресса». По её словам, препарат основан на применении микроРНК, и абсолютно безопасен для человека, так как не влияет на геном и иммунитет



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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ЭпидемияРоссияВакцина
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