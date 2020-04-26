Епископ Железногорский и Льговский умер после заражения COVID-19
После заражения коронавирусной инфекцией в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Отмечается, что несколько дней назад епископ был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне его перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций.
Ранее НСН писала, что один из ближайших сотрудников патриарха Кирилла, управляющий делами Русской православной церкви митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) инфицирован коронавирусом. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе. Как пишет ТАСС, митрополит Дионисий также выполняет функции наместника Новоспасского монастыря в Москве.
Кроме того, стало известно о первом смертельном случае среди московского духовенства в связи с эпидемией коронавируса. В возрасте 48 лет скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин. Его тест на COVID-19 дал положительный результат. Как уточнили в РПЦ, протоиерей умер от сопутствующих осложнений. У него остались жена и четверо дочерей. Супруга и одна из дочерей также инфицированы коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
80 949+6 361 / сут.
Умерли
747+66 / сут.
Выздоровели
6 767+517 / сут.
- Епископ Железногорский и Льговский умер после заражения COVID-19
- Песков: Путин на пути становления как вирусолог
- Из-за Ким Чен Ына в Северной Корее революции не будет
- В России решили приостановить экспорт зерна
- Песков пообещал поэтапный отказ от ограничений из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru