Епископ Железногорский и Льговский умер после заражения COVID-19

После заражения коронавирусной инфекцией в Курске скончался епископ Железногорский и Льговский Вениамин. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата. Отмечается, что несколько дней назад епископ был госпитализирован в Курскую областную клиническую инфекционную больницу имени Н.А. Семашко. Накануне его перевели в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекций.

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Ранее НСН писала, что один из ближайших сотрудников патриарха Кирилла, управляющий делами Русской православной церкви митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) инфицирован коронавирусом. Об этом сообщила рабочая группа при патриархе. Как пишет ТАСС, митрополит Дионисий также выполняет функции наместника Новоспасского монастыря в Москве.

Кроме того, стало известно о первом смертельном случае среди московского духовенства в связи с эпидемией коронавируса. В возрасте 48 лет скончался настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин. Его тест на COVID-19 дал положительный результат. Как уточнили в РПЦ, протоиерей умер от сопутствующих осложнений. У него остались жена и четверо дочерей. Супруга и одна из дочерей также инфицированы коронавирусом.

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ФОТО: pixabay.com
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